Preparatevi | su Disney+ è in arrivo una pioggia di contenuti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il CEO di Disney dichiara che la strategia del gruppo e? focalizzata sul rendere le storie personalizzate Wall Street Journal, di Robbie Whelan, pag. 2 Walt Disney Co. si sta concentrando sul raccontare storie in “modo più personalizzato e su misura” e sul “mettere insieme la fisicità e l’elemento mediatico della Disney”, ha dichiarato mercoledì l’amministratore delegato Bob Chapek. Parlando alla conferenza Tech Live del Wall Street Journal, Chapek ha detto che la società di intrattenimento sta lavorando per unire le sue due principali linee di business – la divisione parchi, esperienze e prodotti e la divisione media,e streaming – utilizzando l’app. L’idea, ha detto, è quella di indirizzare iai clienti in base alle attrazioni del parco a tema che un visitatore preferisce, ad esempio, piuttosto che ...