Pd | Letta | ' disponibili a coordinarci ma non a inseguire altre opposizioni' **

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Siamosempre acon le, non siamoa farci prendere in giro dachi haagende". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd.

Leggi Anche 'Scandaloso chee i dirigenti parlino ancora a nome del'. L'attacco ai vertici dei giovani dem lombardi: 'Azzerare subito, marzo è troppo lontano' Guardando al centrodestra, per ...Senza mai nominarlo, Enricocommenta così l'intervento in Senato di Matteo Renzi. Nel discorso che apre la Direzione, il segretario Dem sottolinea che "il nuovonasce nell'opposizione, e ...Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Non è immaginabile che il governo in un colpo solo tolga il reddito di cittadinanza e non faccia nulla sul salario minimo". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.