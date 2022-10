(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Avrei celebrato il congresso del nostro partito inpiù, senza tatticismi e cona militanti edche insieme votano nelle piazze attraverso un meccanismo ponderato: voto degli iscritti che vale 60 per cento e quello degliil 40. Questa sarà la proposta che comunque inserirò nella mia mozione, a favore dell'adozione dellesu idee e candidati per tutti gli incarichi monocratici e gli incarichi che non prevedono preferenze". Lo ha detto Paola Denel suo intervento alla Direzione del Pd. "Dobbiamo affrontare una situazione che vede le persone impoverite e spaventate, e i nostri militanti incavolati. Sono condivisibili gli obiettivi della ...

Il Sannio Quotidiano

... ormai isono più maturi per Stefano Bonaccini e Dario Nardella, al momento i nomi più forti (quelli di Paola Dee Matteo Ricci, malgrado le tante apparizioni tv soprattutto del sindaco ...Gli altri nomi dei possibili protagonisti sono quelli di Paola De, che ha confermato la ... Base riformista, guidata da Lorenzo Guerini , è la più schierata a favore dicerti e non ... Pd: De Micheli, ‘tempi più stretti e primarie aperte anche a elettori’ Roma, 28 ott (Adnkronos) – “Avrei celebrato il congresso del nostro partito in tempi più stretti, senza tatticismi e con primarie aperte a militanti ed elettori che insieme votano nelle piazze attrave ...Il Pd è ancora in alto mare per la decisione del futuro segretario e la scelta è rinviata a marzo 2023, con le primarie che si terranno ...