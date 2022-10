Ottenere un prestito in Italia è diventato 3 volte più difficile che in Germania e Francia

Basta spostare il denaro ricevuto insul conto della stessa BCE per percepire i (maggiori) ... Importante si rivelerà la pressione della BCE perla restituzione anticipata dei prestiti,......concordare con la banca l'erogazione delprima del termine fissato dal giudice per il versamento del saldo del prezzo ; diversamente si decade dall'aggiudicazione. È possibileil ...Questo sito web utilizza cookie, anche di terze parti, tecnici (per consentire il corretto funzionamento del sito) e, previo consenso, di profilazione (per inviare messaggi pubblicitari in linea con l ...Nel panorama dei prestiti cui possono accedere i cittadini vi è la cessione del quinto per pensionati, una forma di finanziamento particolarmente conveniente per i titolari di prestazioni pensionistic ...