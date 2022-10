Napoli | Kim Min Jae | «Scudetto? Possiamo vincerlo Ci alleniamo sempre al massimo»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Kim Min Jae, difensore del, ha parlato della sua stagione sin qui in maglia azzurra a La Repubblica Kim Min Jae, difensore del, ha parlato della sua stagione sin qui in maglia azzurra a La Repubblica. Le sue dichiarazioni: «Non potevo immaginare sarebbero arrivati sin da subito questi risultati. Faccio parte di un grande team e tutti diamo il. Vogliamo vinceree ora puntiamo a scrivere la storia del. Sono certo che alla fine della stagioneconquistare lo. In Champions dovremo vivere la giornata. Premio miglior giocatore di settembre? Sono il secondo difensore a. Nonostante questo devo imparare tanto. Italiano? E’ difficile e mi sono messo subito a impararlo, per ora so solo le basi ma al ...

... ha parlato della vittoria delcontro i Rangers e del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo: Collovati sulTutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.Min - Jae è uno dei calciatori rivelazione di questoche vince e convince in Italia come in Europa. Il difensore coreano acquistato dal Fenerbahce in estate, per quasi 20 milioni di euro, ...“Kim Min-jae è più forte di Koulibaly“, a dirlo è Fabio Capello. Il sudcoreano è già leader del Napoli, in difesa e non solo. Il difensore ex Fenerbahce ha già giocato 15 partite con il Napoli tra ...La Juve quest’anno non ha ancora avuto un andamento costante. Ha dei momenti in cui sembra ritrovare la luce in fondo al tunnel e poi ripiomba nel buio. In Europa nascondere le ...