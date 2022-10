Lukaku verso la seconda panchina | mezz' ora in campo per puntare la Juventus?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Romelucorre, lavora e si allena duramente per raggiungere il prima possibile le condizioni ottimali per tornare dominante come è sempre stato. Il centravanti belga ha riassaggiato il...

Romelucorre, lavora e si allena duramente per raggiungere il prima possibile le condizioni ottimali per tornare dominante come è sempre stato. Il centravanti belga ha riassaggiato il campo mercoledì ......League) un filotto che mi ha inorgoglito molto e che mi ha spianato senza dubbio la stradail ... Classifica marcatori, quali saranno in corsa, prevedi qualche sorpresa 'Immobile,, Osimhen ...Il centravanti segna l'ennesima doppietta da record in Champions League e si avvicina verso il rinnovo, ma occhio alle pretendenti d'oltreoceano ...Con la doppietta rifilata al Viktoria Plzen ha firmato la qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo, ma non è di certo l’unica occasione in cui si è vista tutt ...