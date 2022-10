“L’uccellino è stato liberato” | così Elon Musk annuncia l’acquisto di Twitter E licenzia 4 top manager

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Con un post ironico di 4 parole su– “The bird is freed”,(blu) èhato di aver finalmente acqui, per 44 miliardi di dollari, il celebre Social, inventato da Jack Dorsey, finanziatore dei democratici statunitensi, strappandolo, dopo una lunga trattativa, complicata dal tiraemolla fra il bizzarro e geniale imprenditore e il gruppo proprietario della piattaforma. Come primo atto da nuovo proprietario,hato 4 topfra cui l’amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal e il capo degli affari legali e delle politiche Vijaya Gadde. La mossa diarriva a ...

Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari. 'è libero', ha postato il miliardario riferendosi al logo ...'... altrimenti'affare sarebbe finito in tribunale nellodel ...Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari. "è libero", ha postato il miliardario riferendosi al logo ...'... altrimenti'affare sarebbe finito in tribunale nellodel ...