Le emissioni globali non scendono | anzi si impennano

Nell'ultimo rapporto si sottolinea che ledi gas serra legate all'energia dovrebbero raggiungere un picco nel 2025 e si sostiene che 'la crisi energetica globale innescata dall'...Nel 2025 viene raggiunto un punto massimo per le'. Allo stesso tempo, 'i mercati energetici internazionali subiscono un profondo riorientamento negli anni 2020, mentre i Paesi si ...“Le emissioni di gas serra devono essere tagliate del 45% in questo decennio ma rimangono a livelli pericolosi e record e sono ancora in aumento. Dobbiamo colmare il divario con quanto è necessario fa ...FlixBus e Iveco Bus annunciano un innovativo progetto pilota per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’i ...