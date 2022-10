Il vero “MVP”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I Manager nel Wrestling sono molto importanti perché, se bravi e in grado di fare bene il loro lavoro, coinvolgono l’audience in una storia, enfatizzano i sentimenti verso un wrestler, colmano le lacune dei loro assistiti e, infine, possono creare interesse attorno ad un match. Facendo tutto ciò, ovviamente traggono anche loro notevoli benefici, divenendo delle vere e proprie star al pari di chi lotta sul quadrato. Spesso i Manager nascono come tali, ma tante volte sono ex lottatori non più in grado di combattere per raggiunti limiti di età, o per impedimenti fisici più o meno gravi. In ogni caso, senza alcuni di questi Manager, oggi non avremmo molte leggende del ring, diventate tali proprio grazie all’aiuto dei loro “consiglieri”. I Manager nella storia Ora, i Manager vengono presentati nei modi più disparati al pubblico, ed ogni volta sempre in maniera “calzante” al ...