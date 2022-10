Claudio Baglioni riceve la cittadinanza onoraria di Ficulle | in Umbria Per un motivo sentimentale

Leggi su amica

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è diventato cittadino onorario di, borgo umbro dove trascorreva le vacanze da bambino e in cui nacque il padre Riccardo (foto Alessandro Dobici)ha ricevuto il 28 ottobre ladi, in provincia di Terni. Per motivi artistici, va da sé, ma anche sentimentali: il piccolo borgo umbro è uno dei luoghi dell’infanzia del grande artista, nato e cresciuto a Roma. È lì che tornava a giocare da bambino, con papà Riccardo e mamma Silvia, in vacanza. «è il paese natale di mio padre. Il mondo fantastico e avventuroso di me bambino. Il luogo dei dolci ricordi in cui spesso torna il mio cuore di uomo. È un dono prezioso e un grande onore diventarne cittadino per sempre», ...