(Di venerdì 28 ottobre 2022) Big, la commedia animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg, sbarca sucon la sesta stagione, disponibile inda28 ottobre 2022. Big, la commedia animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg, sbarca sucon la sesta stagione, disponibile inda28 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati. Bigè una commedia animata per adulti di 10 episodi di mezz'ora, creata dagli amici Nick Kroll (Kroll Show, The League) e Andrew Goldberg (I Griffin). La serie affronta con umorismo tagliente le glorie e gli orrori della pubertà. Il comico John Mulaney (John Mulaney: The Comeback Kid, Saturday Night Live) presta la voce al personaggio di Andrew, mentre Kroll (coideatore e produttore ...

Movieplayer

, la commedia animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg, sbarca su Netflix con la sesta stagione , disponibile in streaming da oggi 28 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati....Proprio nel corso degli studi universitari, è diventato amico di Lila Kwong ovvero la moglie di Nick Kroll, attore e comico noto per, Kroll Show, The League, Comedy Bang! Bang. Orazio Rispo:... Big Mouth 6, su Netflix in streaming da oggi Big Mouth, la commedia animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg, sbarca su Netflix con la sesta stagione, disponibile in streaming da oggi 28 ottobre 2022.