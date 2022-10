Asso Como | il luogotenente Doriano Furceri ucciso perché non voleva riammettere in servizio Milia

Hanno fatto irruzione nella caserma di, in provincia di, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa del brigadiere l militare, ...Antonio Milia era stato sospeso in concomitanza con l'arrivo addi Doriano Furceri , nel febbraio 2022: erano stati i vertici della Compagnia died emettere il provvedimento dopo alcuni allarmanti comportamenti del brigadiere. Ne era emersa una tendenza ...Il brigadiere Antonio Milia avrebbe discusso e poi ucciso il suo comandante Doriano Furceri perché era contrario al suo rientro in servizio ...Il blitz dei reparti speciali del Gis è scattato poco prima delle 6 nella caserma di Asso, nel Comasco, dove, dal pomeriggio di ieri si era barricato il brigadiere Antonio Milia, che ha sparato almeno ...