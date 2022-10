Vasco Rossi in Campidoglio per ricevere la Lupa d’Oro

Tre giorni di vacanze romane per, che da martedì 8 a giovedì 10 novembre sarà nella Capitale per la première del film concertoLive " Roma Circo Massimo : le immagini del concerto record con 140mila fan scatenati ...torna nella capitale per festeggiare come si deve i due avvenimenti che quest'anno gli hanno regalato fortissime emozioni e tanta soddisfazione: il premio Lupa d'oro e ilLive Roma ...Vacanze romane per Vasco Rossi. Il Gladiatore torna nella capitale per festeggiare i due avvenimenti che gli hanno regalato quest’anno fortissime emozioni: al cinema, il Live record al Circo Massimo d ...Vacanze romane per Vasco Rossi. Il Blasco sarà martedì 8 novembre al Cinema Moderno sul red carpet della première del docufilm ...