(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono 40 iche avevano partecipato al concorso nel 2017 e assunti con riserva per non aver superato la prova preselettiva. Ora il Consiglio di Stato ha deciso che devono essere restituiti al ruolo

la Repubblica

... come è nata da bambino la sua passione per lo skiffle: "Andavo ancora aquando mi sono ... che fossero portuali inglesi o neri nelle piantagioni di cotone,pezzi nascevano quasi sempre come ...Le riduzioni dei margini unitari agiranno tuttavia sulla base dilivelli record toccati nel ...per l'Arte e la Cultura e Digit'Ed e ideato con il contributo scientifico della Fondazionedei ... Scuola, quei presidi retrocessi a insegnanti: "Delusi dalla giustizia"