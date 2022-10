Sbarrano strade paese per assaltare ditta orafa | rubato l' oro

La dinamica del furto ricorda molto quello di 11 anni fa alla Salp vicino a Pergine Valdarno quando i banditi anche in quella occasione chiusero la statale e led'accesso in piena notte, in ...La dinamica del furto, specie per il blocco delle, ricorda quella a Pergine Valdarno del 2011. La banda fu poi rintracciata in Puglia.Hanno sbarrato le strade di accesso con cassonetti ed elettrodomestici rottamati, poi con un veicolo speciale hanno sfondato la porta sul retro di un'azienda orafa di Castelluccio di Capolona, vicino ...Con elettrodomestici rottamati e cassonetti hanno bloccato le strade di accesso. A bordo di un veicolo speciale hanno sfondato la porta sul retro. Sono ...