Rakuten TV | la programmazione streaming di Novembre 2022

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ecco tutte le novità diTv: dal nuovo documentario originale La mia Decisione di Andrés Iniesta a Bullet Train, Moonage Daydream, Nope e Spider-Man: No Way Home. Anche asuTV le novità non mancano: in arrivo sulla piattaforma un nuovo documentario originale in esclusiva e gratuitamente, una ricca selezione di titoli per tutti i gusti disponibili per l'acquisto, il noleggio e la visione free, nuove serie tv originali e una promo da non perdere. Ad arricchire i titoli di questo mese arriva il nuovo documentario originaleTV La mia Decisione, di Andrés Iniesta, disponibile gratuitamente sulla piattaforma in tutta Europa dal 1ºin esclusiva: uno sguardo inedito sulla vita della leggenda del calcio Andrés Iniesta in uno dei momenti più ...