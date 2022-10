Quando Meloni può cambiare idea sulla guerra | la bomba del generale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giorgiain Ucraina è irremovibile: c'è un aggressore e un aggredito. Eppure non è escluso che non possa. A mescolare le carte in tavola ci pensa ilMarco Bertolini. È lui a ricordare la posizione di Fratelli d'Italia nei confronti del proprio Paese. Dunque, è il suo ragionamento sulle colonne del Fatto Quotidiano, se la situazione economica dovesse aggravarsi, la premier potrebbe rivedere le idee espresse durante il discorso alla Camera. "Nel suo primo intervento- esordisce il presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia - Giorgiaha ribadito con forza il collocamento atlantico dell'Italia, lasciando intendere che la posizionein Ucraina sarà in continuità ...

Accadecita il Covid - 19, ringraziando gli operatori sanitari e, con loro, "i lavoratori dei servizi pubblici essenziali, che non si sono mai fermati, e alla straordinaria realtà del ...Quei governi, ha insistito Giorgiasenza fare nomi, si appoggiavano a coalizioni frammentate,... Frasi Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici...«Lo dirò con chiarezza: non c’è correlazione fra l’intensità del limite al contante e la diffusione dell’economia sommersa». Dopo il passaggio ...Se c'è una cosa fastidiosa, in questi giorni, è l'incredibile numero di coloro che dicono, a proposito del governo, che sarà ammissibile se farà questo, se farà quello, e soprattutto se non farà quest ...