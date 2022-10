Mosca | ' Colpire i satelliti è legittimo se usati per l' Ucraina'

TGCOM

'I satelliti commerciali degli Stati Uniti e dei loro alleati potrebbero diventare obiettivi legittimi perse venissero coinvolti nella guerra in Ucraina'. Lo ha detto il vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Russia, quante armi atomiche possiedee dove possonoLe testate dell'arsenale della Russia sono circa 6mila, secondo un ... Mosca: "Legittimo colpire i satelliti se usati per l'Ucraina" Lo ha detto il vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli Esteri russo, Konstantin Vorontsov.Mosca avvisa Stati Uniti e loro alleati. "I satelliti commerciali potrebbero diventare obiettivi legittimi se venissero coinvolti nella guerra in Ucraina" ha detto il vicedirettore del dipartimento pe ...