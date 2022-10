Molto presto i Realme 10 | probabilmente anche in Europa

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) I10 arriverannoin: lo ha annunciato su Twitter Madhav Sheth, vice presidente di, e poil’account internazionale del produttore cinese. Il design della serie dovrebbe risultaresemplice affinché le colorazioni in cui saranno resi disponibili i dispositivi appaiano più raggianti e splendenti. Saranno presenti due elementi di forma circolare in alto a sinistra per il contenimento delle fotocamere posteriori (con due sensori ciascuno per i10 più avanzati ed uno, per due sensori in totale, per il modello base). Una configurazione che bisognava aspettarsi, pur non essendo ancora stata confermata, in fin dei conti. We've got something exciting ...