Lucca | esplode una palazzina Un morto Salvata donna incinta Feriti due camionisti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Esplosione oggi, 27 ottobre 2022, in una sulla Strada provinciale 1, in località Torre. A provocare lo scoppio nell'edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, una fuga di gas metano

... ancora provvisorio, dell'esplosione che ha distrutto oggi pomeriggio un edificio composto da due piani suddiviso in due unità immobiliari a Torre, frazione del comune di. È una donna di circa ...La struttura è collassata. Una ragazza incinta estratta viva dalle macerie dai Vigili del Fuoco e tre camionisti sono stati portati in ospedale. Tragedia a, nella frazione di Torre, dove questo pomeriggio si è verificata l'esplosione di un'abitazione, in un edificio di due piani, diviso in due unità immobiliari. L'edificio è collassato verso le 14.La struttura è collassata. Una ragazza incinta estratta viva dalle macerie dai Vigili del Fuoco e tre camionisti sono stati portati in ospedale.LUCCA (ITALPRESS) – A Lucca, un’esplosione, quasi certamente causata da una fuga di gas, ha interessato una palazzina nella frazione di Torre. “E’ stata trovata una persona senza vita e sono in corso ...