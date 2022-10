Ivan Cattaneo | “A 15 anni mi rinchiusero in manicomio perché rivelai di essere omosessuale”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una cascina immersa nella campagna, tra Pavia e Milano, in piena Pianura Padana. Gatti e cani gironzolano tra gli alberelli da frutto che circondano la casa. In giardino una statuetta di terracotta raffigurante un monaco buddista in preghiera. Uno studio per dipingere e una sala d’incisione. Arte e natura. Oriente e occidente. Semplicità e sofisticatezza. Una dicotomia continua in cui tutti gli elementi sono complementari e non si escludono mai. E’ qui il mondo dio. Per tutti, 69, cantautore d’avanguardia che all’apice del successo, a metà degliOttanta, decise di sperimentare nuove strade. Le sue e non quelle che gli imponeva l’industria della musica. “Da me volevano solo revival e non mi interessava più. Volevo riappropriarmi dell’arte da cui ero partito: la musica ...