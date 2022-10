Inter | l’elogio di Sconcerti | «Ho visto tutta un’altra squadra»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Marioha analizzato la vittoria dell’contro il Viktoria Plzen in Champions, che ha portato i nerazzurri agli ottavi Mario, sul Corriere della Sera, ha analizzato la vittoria dell’di ieri sera. IL COMMENTO – «e Napoli hanno battuto due squadre che insieme non hanno fatto un punto in dieci partite, hanno anzi subito quasi quaranta gol, ma le hanno battute da grandi squadre. L’anche a Plzen aveva vinto, ma non giocava così. Oggi il gioco scorre veloce, ha sempre un’idea. L’effetto Calhanoglu ha fatto scoprire Mkhitaryan e ritrovato Barella. Brozovic non può essere messo troppo in discussione, ma i tre di adesso hanno la stessa predisposizione alla fantasia e al gioco svelto, agli scambi veloci». L'articolo proviene da Calcio News 24.