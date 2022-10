Inflazione alle stelle | la Bce alza ancora i tassi d' interesse Mutui e prestiti saranno più cari

L'- prosegue il comunicato - "continua a essere di gran lunga troppo elevata e si ... Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di modificare i tassi di interesse applicabiliTltro - III. ...... in particolare, sarà applicato un tasso indicizzatomedia dei tassi Bce del periodo di durata del prestito. La Bce si aspetta nuovi rialzi in futuro per poter riportare l'all'...Anche alla riunione di ottobre della Bce conferma la politica monetaria, alzando il costo del denaro di 75 punti base.Dove potrebbero arrivare repliche alle parole della neo-Presidente del Consiglio Giorgia ... un livello neutrale è ineludibile se non si vuole soffiare sul fuoco. Ma l'inflazione, con il passaggio al ...