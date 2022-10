Il via libera di Berlusconi

MILANO. Maxi perdita da 4,03 miliardi di franchi svizzeri nel terzo trimestre, ben oltre le aspettative. Eal piano di ristrutturazione. Il giorno più atteso del Credit Suisse è arrivato. Il riassetto della banca, come anticipato, sarà completo. L'iniezione di capitali freschi, circa 4 miliardi, ...... finora inevase perdella presenza in Israele di una comunità di circa un milione di russi e per avere manonei bombardamenti israeliani in Siria. L'arrivo sulla scena militare di un ...I due giorni di dibattito in Parlamento sulla fiducia al governo Meloni evidenziano un dato: la compattezza della maggioranza di centrodestra e le divisioni che albergano nell'opposizione ...Dichiarato lo stato di calamità naturale per i danni alle produzioni agricole causati dalla siccità che ha colpito la provincia di Catania nel 2022, fino al 31 luglio.