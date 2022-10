“Il porto di Taranto è il più brutto del mondo” | polemiche sulle dichiarazioni del ministro Guido Crosetto Poi le scuse su Twitter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo ildella Difesailindustriale diè “il piùdel”. Lo ha detto nel corso di un suo intervento a Porta a Porta del 25 ottobre. L’iperbole – nelle intenzioni del– serviva, nella sua idea, a sottolineare i troppi anni che ci sono voluti per concedere le autorizzazioni al progetto del parco eolico nel mar Grande di. “Sa quanto tempo c’è voluto per far mettere dieci pale eoliche neldi? – ha chiesto retoricamente a Bruno Vespa – Voi pensate all’impatto di dieci pale nelpiùdel, perché ildiha come ...