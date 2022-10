Federico Baschirotto | un difensore grande

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È il 13 agosto e in Puglia per la prima volta non si pensa solo al mare. Alcuni salentini si dirigono al Via Del Mare di Lecce, altri si mettono davanti alla TV, a qualche maxischermo o davanti a un cellulare. Perché? Perché il Lecce dopo due anni di sforzi è tornato in Serie A e stasera gioca la sua prima partita stagionale nella massima serie. Il Lecce ospita l’Inter, stesso esordio di tre anni fa (là l’attesa era stata molto più lunga), nel 2019 era finita 4-0 a San Siro, era la prima di Conte e di Lukaku con l’Inter. Sensi sembrava Modric e il Lecce era stato solo uno sparring partner dei neroazzurri. Questa volta non sembra promettere meglio: la rosa del Lecce è ancora incompleta, Corvino aspetta qualche occasione di mercato, sondando nuovi talenti provenienti da paesi scandinavi non ancora identificati. Baroni si aspetta ancora un centrocampista, un esterno alto, forse un ...

Il difensore del Lecce di Baroni,, ha parlato in conferenza stampa proiettando lo sguardo al match con la Juventus Le parole diverso Lecce Juventus: DALL'ARA - 'A Bologna siamo partiti timorosi, il ...Se non è l'acquisto più azzeccato, di certo è quello più sorprendente:Baschiroitto, terzino prestato al ruolo di centrale; centrale di cui il Lecce non sa più fare a meno. Per lui si siedono in panchina i centrali 'di professione' Tuia, Pongracic, Cetin, ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Il difensore del Lecce di Baroni, Federico Baschirotto, ha parlato in conferenza stampa proiettando lo sguardo al match con la Juventus Le parole di Baschirotto verso Lecce Juventus: DALL’ARA – “A Bol ...