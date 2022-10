F1 | Messico; Verstappen vuole continuare a vincere

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Mondiale di Formula 1 ha già emesso il proprio verdetto, con Maxaritmeticamente campione del mondo. Restano però tre gare prima della fine della stagione, in cui la Ferrari e le altre ...

... sul gradino più alto del podio da otto gare consecutive (sette successi di, uno di Perez). Domenica è in programma il Gran Premio del, dove proprio Perez è di casa: le quote Snai, ......nel GP del, oggi vi arriva con un quarto posto ottenuto a Austin. Spera di poter battagliare per la vittoria, senza contare però su aiuti esterni , peraltro esclusi da chi, Max, ...L'analisi delle frenate del Gran Premio del Messico F1 2022 grazie ai dati fornitici dai tecnici della Brembo.Il Mondiale di Formula 1 ha già emesso il proprio verdetto, con Max Verstappen aritmeticamente campione del mondo. (ANSA) ...