(Di giovedì 27 ottobre 2022) Presentata a Rom "Non - Proliferazione, Controllo degli Armamenti eUmanitario: una breve Guida Pratica ed Essenziale", pubblicata dall'Osservatorio sulle vittime civili dei conflitti. Il ...

"Promuovere la conoscenza scientifica delUmanitario nel terzo settore e nel mondo accademico era un passo piu' che dovuto", spiega l'autrice Federica Dall'Arche. "Ilora e' difficile,......dell'ANVCG 'Le vittime civili di guerra italiane si riconoscono nei principi ispiratori del... non sono e non possono essere considerati mericollaterali'. Il volume è scaricabile ... Disarmo: "Effetti delle armi sulla popolazione per decenni" - Italia Roma, 27 ott. (Adnkronos) - L’Osservatorio, il centro di ricerca sulle vittime civili dei conflitti de l’Associazione Nazionale Vittime Civili ...Qualche tempo fa ho sentito un intervento di Roberto Mezzalama. E’ un esperto ambientale, scrive libri e articoli. Con Emergency, ad esempio, si è occupato delle relazioni tra guerre e crisi climatica ...