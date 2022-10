(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Scade tra pochi giorni – il 31 ottobre – l’diin ospedali e Rsa, una delle ultime misure antiancora in vigore. Su questo tema si attendono le decisioni del neoministro Orazio Schillaci. “Ci stiamo lavorando, nel rispetto dei pazienti”, ha detto sulla scadenza dell’ordinanza. “Oggi la malattia daè completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà”, ha aggiunto Schillaci. “Credo sia utile fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo, come ieri è stato detto chiaramente dal primo ministro Meloni”, ha poi affermato rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di una commissione d’inchiesta sulla gestione. ...

Adnkronos

... nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'disposto dal giudice di ... la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da...... e ha anche deciso di annullare le multe agli over 50 che non hanno rispettato l'vaccinale per il- 19 . Due misure più simboliche che pratiche, ma che sono a costo zero e nulla tolgono ... Covid, obbligo mascherine in ospedale e Rsa: cosa cambia dall'1 novembre Lunedì mattina si è tenuto il passaggio di consegne tra il ministro della Salute uscente, Roberto Speranza, e il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci. E' quanto rende noto un comunicato del m ...(Adnkronos) – Scade tra pochi giorni – il 31 ottobre – l’obbligo di mascherine in ospedali e Rsa, una delle ultime misure anticovid ancora in vigore. Su questo tema si attendono le decisioni del neomi ...