Atp Basilea 2022 | programma | orari e ordine di gioco di venerdì 28 ottobre

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di28. Tempo di quarti di finale in Svizzera, dove torna in campo Carlos Alcaraz, opposto al connazionale Carreno Busta. La prima sfida del giorno vedrà però opposti Auger-Aliassime e Bublik. Impegnati anche Roberto Bautista Agut e Arthur Rinderknech nel serale. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Ore 15:00 – (3) Auger-Aliassime vs Bublik a seguire – (1) Alcaraz vs (5) Carreno Busta Non prima delle 19:00 – (6) Bautista Agut vs Nakashima o Wawrinka a seguire – Rune o (Q) Humbert vs Rinderknech SportFace.