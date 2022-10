Amici22 | nascono due nuove coppie | una potrebbe presto scoppiare

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Adscocca la scintilla per due. Una delle due neo love storyarrivareal capolinea Dopo la love story tra Mattia e Maddalena e Niveo e Rita, scocca la scintilla per altre duedi allievi. Si tratta di Wax e Claudia – new entry all’interno del talent show di Maria De Filippi – e di Gianmarco e Megan. Ecco cosa riporta la pagina ufficiale di Amici:storie d’amore nella scuola? Dopo Mattia e Maddalena e Niveo e Rita ecco arrivare quelle di: Gianmarco e Megan e Wax e Claudia. Insomma pare essere una scuola “al bacio”. Il bacio tra Wax e Claudia ha destato parecchio scalpore. Perché? Avendo tirato in ballo anche Shakespeare i due allievi hanno sollevato la curiosità di Arisa. Cosa significa tutto ciò? Nel filmato con ...

361 Magazine

