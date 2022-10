Ambra Angiolini e Francesco Renga insieme al parco divertimenti con i figli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giornata in famiglia per, i due infatti hanno trascorso momenti piacevoli con iin undivertimento.condividono una storia d’amore importante e che ha portato alla nascita di Jolanda, 18 anni, e di Leonardo, 16 anni. Sono statidal 2005 al 2014, poi è arrivata la separazione e la stessaha dichiarato in passato che la fine della storia con il cantante è l’unico fallimento che si riconosce. Dopo la separazione lei è caduta in un vero e proprio baratro di cui più volte ha parlato.invece dalla fine del rapporto con ...

Siamo andati nel backstage dello show che arriva ora alla fase cruciale dei live. Con, Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico. E la (nuova) conduttrice Francesca Michielin, che questo palco lo conosce molto bene. La fabbrica dei sogni che a volte si realizzano, i messaggi alle ...Da stasera, giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live con la giuria formata da Fedez,, Dargen D'Amico e Rkomi, ognuno alla guida di 4 roster eterogenei per 12 ...Ambra Angiolini, impegnata con X Factor, e il cantante Francesco Renga non hanno mai smesso di essere una famiglia unita nonostante la separazione. I momenti piacevoli trascorsi insieme in un parco di ...Secondo il settimanale Oggi, l'attrice e giurata di X Factor sarebbe stata avvistata "in dolcezza" con il cantautore. Amicizia di lunga data rimasta tale o qualcosa di nuovo Di Ambra Angiolini si par ...