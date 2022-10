(Di giovedì 27 ottobre 2022) Stasera la Roma si gioca tutto, vale a dire la possibilità di proseguire il cammino in Europa League, con una formazione rimaneggiata, con giocatori costretti a scendere in campo in non perfette ...

Corriere dello Sport

Stasera la Roma si gioca tutto, vale a dire la possibilità di proseguire il cammino in Europa League, con una formazione rimaneggiata, con giocatori costretti a scendere in campo in non perfette ...non riesce a determinare e resta ancora a secco. Arrivanoincoraggianti da Zaniolo , che con i suoi strappi è l'unico a creare pericoli nell'area azzurra. LA GAZZETTA DELLO SPORT - ... Abraham, segnali dalla Premier, ma deve sbloccarsi. C'è un precedente... L'anno scorso l'attaccante della Roma cominciò a segnare con continuità dalla dodicesima giornata: Mourinho ci spera ...Pellegrini stringe i denti. Abraham e Belotti in attacco Stasera la Roma si gioca tutto e lo farà con una formazione rimaneggiata, con giocatori costretti a scendere in campo in non perfette condizion ...