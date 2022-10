Van Bommel | che paura | sfugge a una rapina a mano armata

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Grandeper il tecnico ed ex centrocampista del Milan Mark Van. L’olandese è sfuggito a unaNella notte tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, l’allenatore dell’Anversa Mark vanè riuscito a sfuggire ad un tentativo dinel garage della sua dimora. Come riporta il quotidiano Gazet von Antwerpen, un uomo armato ha teso un’imboscata all’ex centrocampista del Milan e lo ha fatto scendere dalla macchina, ma vanha subito ingranato la retromarcia ed è fuggito schiantandosi su un auto parcheggiata. Le indagini su quanto accaduto sono in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'ex centrocampista, tra le altre, del Milan Markè stato protagonista di un brutto episodio. L'attuale allenatore dell'Anversa è riuscito a sfuggire a una rapina a mano armata nel garage sotterraneo del suo appartamento. Entrato nel ...Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, il tecnico dell'Anversa Markè riuscito a sfuggire ad un tentativo di rapina a mano armata nel garage del suo appartamento. Come riporta il quotidiano Gazet von Antwerpen , un uomo armato ha teso un'imboscata all'ex ...Mark van Bommel is bij zijn appartement in Antwerpen ontsnapt aan een gewapende overval. Dat bevestigt de trainer van Royal Antwerp FC aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Het voorval vond in d ...Brutta disavventura per l'ex centrocampista di Milan e Bayern Monaco Mark Van Bommel. L'attuale tecnico dell'Anversa, club che milita nel campionato ...