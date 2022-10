Una tranquilla notte pre Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) È quasi incredibile come sia passata indifferente lapredi Napoli-Rangers. In altri tempi, neanche troppo lontani, laprima dellaera una sorte di “prima degli esami” con mille pensieri che affollavano la mente allontanando il sonno e facendo progressivamente spazio all’adrenalina. Altre volte, ma non questa! Il Napoli è già agli ottavi e manca solo la matematica per un primo posto che, al sorteggio, si annunciava quasi impossibile vista la presenza del Liverpool. Se proprio vogliamo essere sinceri un pensierino che turba un tranquillo equilibrio interiore c’è ed è il futuro di Kvaratskhelia. Il georgiano che sta facendo stropicciare gli occhi ai tifosi partenopei sta facendo accendere anche i riflettori delle potenze del calcio. È inutile stare qui a ...