Un robot che si fa “a pezzi” e poi ricompone per viaggiare nel nostro corpo e curarci; l’ultima frontiera della medicina

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si tratta di undefinito “ferrofluidico”, in grado di scomporsi in minuscole parti per attraversare le aree delumano più anguste, come i vasi sanguigni, e poi ricomporsi per effettuare le operazioni per cui é stato impiegato. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuovaica enanotecnologia. I risultati delle ricerche sulferrofluidico sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances – ComputerMagazine.itE’ microscopico. Ma è, a tutti gli effetti, un. La sua caratteristica é davvero unica: ha la capacità di scomporre se stesso in minuscole parti, così da poter attraversare le aree delumano più anguste, come i vasi sanguigni, aree cerebrali e simili. Dopodiché, raggiunto il ...