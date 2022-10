Napoli inarrestabile anche in Champions | 3-0 ai Rangers

Leggi su agi

Quinta vittoria in altrettante gare di Champions League per un fantastico Napoli, che batte nuovamente l'Ajax e continua il proprio splendido percorso a punteggio pieno nella massima competizione europea. Al Maradona finisce 3-0 grazie alla doppietta di un super Simeone e al sigillo di Ostigard all'esordio in Champions: la squadra di Spalletti resta quindi a +3 sul Liverpool e, nell'ultimo turno contro i reds, potrebbe permettersi anche di perdere per centrare il primo posto, ma senza farsi ribaltare il 4-1 dell'andata. I partenopei approcciano la gara con ferocia e nel giro di un quarto d'ora indirizzano subito la gara con la doppietta di Simeone, bravo prima a sfruttare l'ottimo servizio di Di Lorenzo fulminando il portiere con il destro, poi letale