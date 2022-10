Motosprint.it

... che ci distraggono e ci fanno staccare la spina dal mondo reale, e nella giornata di ieri abbiamo assistito a unodi battute tra due team . Da una parte quello ufficiale Repsol Honda, dall'...Unodi opinioni tra i due: 'Gli ho suggerito di fare queste gare proprio come allenamento, ma non è nel suo carattere. Mi ha risposto: 'Se io vado tranquillo da primo divento subito ventesimo, ... MotoGP, scambio provocatorio su Twitter tra Honda e il team Gresini Manca solo una gara al termine della stagione e nel mondo virtuale la squadra ufficiale della Casa alata e quella faentina non se le sono mandate a dire ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9dc7a405-a8ec-216d-7b7e-f60c1a7191 ...