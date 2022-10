LIVE Inter-Viktoria Plzen 0-0 | doppia occasione per Dimarco

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Serata di Champions per l'di Simone Inzaghi, che con una vittoria può qualificarsi agli ottavi con una giornata d'anticipo...

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 trae Viktoria Plzen: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Viktoria Plzen si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiViktoria Plzen 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - ...Formazioni ufficiali- Viktoria PlzenINTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. VIKTORIA ...Contro il Viktoria Plzen i nerazzurri potrebbero centrare la qualificazione alla fase finale della competizione europea con un turno d'anticipo ai danni del Barcellona ...INTER-VIKTORIA PLZEN 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-VIKTORIA PLZEN 25' - Doppia conclusione dell'Inter, di Dimarco prim e Mkhitaryan poi, che finisce addosso a ...