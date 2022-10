I combustibili fossili uccidono e affamano milioni di persone

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il clima estremo provocato dai cambiamenti climatici ha causato carestie che hanno colpito 100die ha aumentato del 68% le morti per calore nelle popolazioni vulnerabili al livello globale. E' quanto emerge dal report annuale “Lancet Countdown”, che esamina il collegamento tra cambiamento climatico e salute: quasi 100 ricercatori hanno evidenziato 43 indicatori in cui il cambiamento climatico sta rendendo lepiù malate o più deboli. La ricerca stima che in tutto il mondo, la combustione fossile provochi un inquinamento atmosferico che uccide 1,2diall'anno.

