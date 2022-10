Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | Gabbia scelto come MVP della partita News

...Il Milan torna dacon una vittoria fondamentale per il percorso in Champions League e una serie di annotazioni positive per Stefano Pioli. La mossa Ante Rebic a destra ha sorpreso la......00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00- Milan 0 - 4 ...Matteo Gabbia ha saputo essere decisivo in due azioni cruciali del primo tempo di Dinamo Zagabria-Milan. Da quel colpo di testa vincente al 39' la partita è stata in discesa per i rossoneri, quel gol ...Riascolta Boa noite Juve! di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.