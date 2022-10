Bce | atteso nuovo maxi rialzo dei tassi da 75 punti base Il più elevato dal 2008

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Fari puntati sulla Banca centrale europea domani, da cui la maggioranza degli analisti attende unaumento deidi interesse di portata energica, 75in più con cui il principale riferimento sul costo del denaro nell`eurozona verrebbe alzato al 2%. Sarebbe il livello piùdal dicembre del. Di fatto una mossa di questo tipo è ampiamente scontata sui mercati e una variazione di proporzioni diverse, sia in un senso che nell'altro, potrebbe innescare volatilità e incertezza, dato che non è stata preceduta da indicazioni preparatorie da parte di esponenti della stessa istituzione. L`inflazione nell`eurozona è a un soffio dal 10% e la Bce proseguirà quindi nella sua manovra di "normalizzazione" dei, per poi valutare se sarà stato ...

