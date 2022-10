Atp Basilea 2022 | Alcaraz senza faticare | nona vittoria di fila per Auger-Aliassime

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ha fatto decisamente meno fatica Carlosnel suo match di ottavi di finale nell’Atp 500 di. Il numero uno del mondo, che all’esordio aveva dovuto sudare per avere la meglio per 7-5 al terzo su Jack Draper, oggi non ha avuto alcun problema nello sbarazzarsi di Botic Van de Zandschulp con lo score di 6-4 6-2. Ai quarti anche il transalpino Rinderknech, il quale ha dato continuità al successo su Marin Cilic e ha sconfitto 6-2 6-4 Molcan. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Prima sul Centrale del palazzetto elvetico era sceso in campo Felix, reduce da due titoli vinti consecutivamente a Firenze e Anversa. Il canadese continua a mettere in cascina punti in ottica Atp Finals, sconfiggendo la stanchezza e la wild card di casa Huesler per 6-7(3) 6-4 6-4. Ora avrà un match ...