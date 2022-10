(Di martedì 25 ottobre 2022) "Sono da valutare attentamente gli spazi di manovra che saranno disponibili per garantire allo stesso tempo il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e lanuazione della riduzione ...

Occorre evitare che il profilo di spesa del Pnrr venga ulteriormente disatteso, con conseguenze sul percorso di crescita dell'economia indicato nella Nadef", avverte poi l'. Le previsioni di ...In 6 mesi entrate tributarie +23 miliardi . L'ha riepilogato il quadro dei conti pubblici nella prima meta' dell'anno: il fabbisogno del Settore statale si e' attestato a 41,7 miliardi, 43 miliardi in meno dello stesso periodo 2021 (84,7 ... Upb, migliora sentiero debito, ma rischio aggravio conti "Sono da valutare attentamente gli spazi di manovra che saranno disponibili per garantire allo stesso tempo il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e la continuazione della riduzione d ...