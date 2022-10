Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 25 ottobre

(Di martedì 25 ottobre 2022) Idell’deldi, 222022. La combinazionedel concorso di: 1, 19, 41, 48, 68, 71. Numero Jolly: 25. Numero SuperStar: 45. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato realizzato al concorso di. Sono stati realizzati otto 5 che vincono 33.332,22 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 295.700.000 di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Combinazioni complesse, perché agli uomini di Allegri non basterà vincere ledue partite rimaste , contro Benfica e Psg . Serviranno infatti anche buonedagli altri campi, come si ...Ma nellesettimane la Russia ha preso di mira ulteriormente le infrastrutture elettriche e idriche dell'Ucraina, provocando carenze in tutto il Paese.La vera novità del piano energetico, illustrato in aula dal governo, è la volontà di sfruttare i giacimenti marini di gas. La premier deve però superare le ...L’esordio di Andy Murray al torneo ATP 500 di Basilea si è rivelato più complicato del previsto. L’ex numero uno del mondo ha impiegato due ore e trentotto minuti per completare una difficile rimonta ...