Ultime Notizie – Governo | Meloni parla a chi la attacca Ma anche a Salvini e Berlusconi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Giorgiaper più di un’ora, nelle sue dichiarazioni programmatiche alla Camera. Tocca tutti gli argomenti sensibili, dalla collocazione dell’Italia nel contesto internazionale alla riforma presidenzialista, dalle misure economiche al fascismo e ai diritti civili. Lo fa non solo per chiedere la fiducia almento che dovrà sostenerla maper affermare, rivendicare e rimarcare, la sua storia personale, quello della prima premier donna che viene dalla destra, e il significato, profondamente politico, del suo. Ci sono le cose da fare, per titoli, le intenzioni e le aspirazioni, ma ci sonole risposte alle critiche, alle contestazioni, a quelli che lei chiama pregiudizi, che hanno accompagnato la vittoria alle elezioni prima, e il processo di ...

Il Sole 24 ORE

Gossip di oggi 25 ottobre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 25 ottobre 2022 troviamo l'ufficialità della relazione tra Wanda Nara e L - Galante . Grande curiosità invece per il 'regalino' di Totti alla figlia Chanel . Ecco ......7% da venerdì scorso, dopo i recenti minimi del 2022, e dopo alcunepositive sugli utili ... presente nel portafoglio Top Analisti, con un forte incremento di +16,7% nelle5 sedute, ... Ucraina ultime notizie. Droni kamkikaze da Bielorussia, allerta aerea a Kiev. Russi fortificano ... Nei prossimi giorni saranno anche incrementati i controlli per scoraggiare i “furbetti” che proveranno ad eludere il servizio porta a porta trasportando i propri rifiuti nelle zone residue della città ..."Come sta Lukaku Se oggi conferma gli allenamenti degli ultimi giorni verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Manca l'allenamento di oggi ma è in netta ripresa ed è importantissimo pe ...