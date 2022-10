Ucraina | per me trattare non è resa ma buon senso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) di Monica Valendino La Moscova continua a scorrere placida come la vita di Mosca, apparentemente distante da quanto sta accadendo a poche centinaia di chilometri più a ovest. I moscoviti per ora si sono abituati alle novità date dalla mancanza di prodotti occidentali sugli scaffali dei negozi. Ma il Natale è già all’orizzonte e nella capitale non sembra mancare nulla: dai prodotti made in Russia, agi addobbi che già vengono appesi. Tutto molto irreale, come del resto nell’Europa dove il pericolo di una guerra mondiale e, forse, nucleare viene percepita da pochi. Gli altri si adagiano, al massimo le proteste sono per il caro vita che per ora ha colpito per lo più i più poveri, quelli che non hanno nemmeno voce per protestare. Per cui il tifo da stadio sulla questionecontinua, come le frasi fatte tipo “c’è un aggressore e un aggredito” oppure “dobbiamo difendere ...