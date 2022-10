Tagliandi - Le EV convengono le plug-in impegnano

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 ottobre 2022) Questa volta, alla Banca dati di Quattroruote non abbiamo chiesto di quantificare i costi di manutenzione nei primi quattro anni di possesso della vettura (o 60 mila chilometri) dei modelli più venduti nel nostro mercato. O meglio, quello della presenza nella parte alta delle classifiche delle immatricolazioni è stato soltanto il criterio di partenza. Il secondo, e ben più importante, visto il tema di questo allegato, ha portato a individuare i modelli che propongono la più ampia scelta di motorizzazioni: benzina, gasolio, Gpl (niente metano, visti i prezzi alla pompa), ibride in tutte le declinazioni ed elettriche. Ciò ha ovviamente ridotto il numero assoluto di presenze, ma ha consentito un confronto diretto della spesa prevedibile per le diverse alimentazioni di uno stesso modello. Per facilitare l'operazione, abbiamo optato per una rigorosa divisione per categorie: dal segmento A ...