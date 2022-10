Semina il panico al supermercato | aggredisce i clienti con un taglierino e picchia l’addetto alla sicurezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Anzio. Stavando ilall’interno del, aggredendo icon un. Come se non bastasse, l’uomo — un cittadino marocchino di 30 anni — ha riversato le proprie ire anche sule su un poliziotto libero dal servizio, entrambi intervenuti a difesa delle vittime. Leggi anche: Roma, si barricano in casa e assaltano la Polizia: lancio di vasi e acqua bollente sugli agenti, poi le minacce armati di coltellocon un: i fatti Il 30enne aveva aggredito con ungli avventori dell’esercizio commerciale ma, a difesa delle vittime, sono intervenuti un ispettore romano fuori servizio e ...