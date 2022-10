Rugby | Mondiali donne L' azzurra Tounesi squalificata per 12 settimane

(Di martedì 25 ottobre 2022) L'italiana sanzionata per aver morso un'avversaria durante il match con il Giappone AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - La seconda linea della Nazionale femminile di, Sara, è stata...

...Nazionale femminile di, Sara Tounesi, è stata squalificata per 12 settimane. Una sanzione durissima inflitta per un morso a un'avversaria durante il match valido per il girone B deiin ...CALENDARIO COPPA DEL MONDOFEMMINILE 2022 SABATO 29 OTTOBRE 05:30 ITALIA - FRANCIAL'azzurra Sara Tounesi è stata squalificata 12 settimane «per aver morsicato la mano di un'avversaria (la giapponese Nagata)» durante il match di domenica a ...Rugby, Italia batte il Giappone 21-8 (p.t. 8-5, 2 mete a una) a Auckland e conquista lo storico passaggio ai quarti di finale della coppa del ...